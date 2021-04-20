Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi
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Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi

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Ramazan ayı ile birlikte alınan koronavirüsle mücadelede kısmı kapanma döneminde ilk haftayı geride bıraktık. Bu haftanın verilerine göre son önlemlerle birlikte bu süreçte ancak yüzde 2'lik gerileme yaşandığı belirtildi. Hasta başvurularında en önemli bulaş etkeni yine "aile içi, komşu-eş dost buluşması, toplu taşıma ve kalabalık iş yerleri" çıktı. Hükümetteki eğilim ise tam kapanma yerine daha sıkı denetimler yapma yönünde.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısmi kapanma sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Böylelikle sokağa çıkma saatlerinden şehirler arası seyahate, restoranların çalışma şekline kadar birçok alanda tedbirler artırılmıştı.

OLUMLU SONUÇLAR AZ DA OLSA GÖRÜLDÜ

Bu bir haftanın verilerine göre alınan kararların olumlu sonuçları görülse de beklenenden daha yavaş olduğu belirtiliyor. Yapılan değerlendirmelerde, illerin yüz binde nüfusa düşen haftalık vaka sayılarında kısmi gerileme görüldüğü, bunda kısıtlama ve önlemlerin etkisi olduğu kaydediliyor. 14 Nisan'da testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 20'yi aşarken, birkaç gündür bu oranın yüzde 18 civarında seyrettiği, önümüzdeki hafta daha da düşmesinin beklendiği ifade edildi.

TAM KAPANMA DEĞİL, DAHA SIKI DENETİM

Hürriyet'in haberine göre Bilim Kurulu üyelerinin, sağlık sisteminin tıkanma noktasına geldiği, bu nedenle tam kapanma yapılması gerektiği şeklinde uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Ancak hükümetin 15 günlük değerlendirmenin ardından, daha sert önlemler yerine aynı uygulamaya devam etme eğiliminde olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı kanalıyla yapılan denetimlerin arttırılacağı, ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışverişe çıktığını söyleyenlerin kendi semtlerinde olup olmadıklarının teyit edileceği belirtildi.

BULAŞ HİKAYELERİ HEP AYNI: AİLE, KOMŞU, İŞ YERİ...

Hastanelere son dönemde başvuran hastaların, bulaş hikayelerinin de aynı olduğu belirtiliyor. COVID-19 şüphesiyle gelenlerin kayıtlarına göre ana etken "aile içi bulaşma, komşu-eş dost buluşmaları, toplu taşıma ve kalabalık iş yerleri". Kamunun esnek çalışma kararı almasına karşın, özel sektöre böyle bir zorunluluk getirilmemesinin olumsuz sonuçlarının görüldüğü ve iş yeri bulaşlarının bu nedenle arttığı kaydediliyor.

24 SAATTE 55 BİN 149 POZİTİF VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi
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