Kışlada öldürüldüğü 11 yıl sonra anlaşılan kayıp askerin naaşına 19 sene sonra ulaşıldı
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Kışlada öldürüldüğü 11 yıl sonra anlaşılan kayıp askerin naaşına 19 sene sonra ulaşıldı

16.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:47
Kışlada öldürüldüğü 11 yıl sonra anlaşılan kayıp askerin naaşına 19 sene sonra ulaşıldı

İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda 2001 yılında vatani görevini yaptığı sırada kaybolan ve "firar" olarak kayıtlara geçen ancak cinayete kurban gittiği 2012'de anlaşılan İsmet Işık'ın cenazesine cinayet hükümlülerinden birinin yer göstermesiyle ulaşıldı.

İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda 2001 yılında vatani görevini yaptığı sırada kaybolan ve "firar" olarak kayıtlara geçen ancak cinayete kurban gittiği 2012'de anlaşılan İsmet Işık'ın cenazesine cinayet hükümlülerinden birinin yer göstermesiyle ulaşıldı.

Işık'ı kışlada para için öldürdüğü anlaşılan ve İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamanın ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan cinayet hükümlülerinden O.D, 19 yıl sonra Işık'ın cesedini gömdükleri yeri söyledi. O.D'nin kışla içerisindeki yer gösterme işleminin ardından bir cesede ait kemik parçalarına ulaşıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kemiklerin Işık'a ait olduğunun öğrenilebilmesi için Işık'ın kardeşi Erol ve babası Durmuş Işık'tan DNA örnekleri alındı. Sonuçlanan adli tıp raporuna göre, alınan DNA örneklerinin uyuştuğu ve cenazenin İsmet Işık'a ait olduğu belirlendi.

Acısı bir nebze de olsa dinen aile, Işık'ın naaşını İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alarak Konya'ya defnedecek.

Işık'ın kardeşi Erol Işık, AA muhabirine, ağabeyinin, 2001 yılında İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yaptığı sırada kantin görevlisiyken kışlada askerlik yapan B.Ş. ve O.D. tarafından para için öldürüldüğünü söyledi. Olayın 11 yıl sonra aydınlatılmasının ardından mahkeme sürecinin başladığını ifade eden Işık, yargılamalar sonucunda, sanıklar B.Ş. ve O.D'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığını anımsattı.

Hükümlülerden O.D'nin kasım ayında yer göstermesiyle ağabeyinin cenazesinden kalan kemiklere ulaşıldığını anlatan Işık, "Babamdan ve benden alınan DNA örnekleri Adli Tıpa gönderildi. Sonuçlanan Adli Tıp raporunda, ağabeyimin bot bağcığı ile boğularak öldürüldüğü ve cenazenin bize ait olduğu belirlendi. Biz de birkaç gün içerisinde cenazeyi alarak Konya'ya getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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