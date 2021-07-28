Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti

Hindistan'da çevredekilerin davranışları sebebiyle kışkırtılan bir filin kalabalığın üzerine doğru koştuğu görüntüler saniye saniye kaydedildi. Kalabalığın arasında tökezleyip düşen bir adam, fil tarafından ezilerek feci şekilde can verdi.

Hindistan'ın Assam eyaletinde 28 filden oluşan bir sürü, sakin bir şekilde yolun karşısına geçerken iki taraflarında da toplanan kalabalık tarafından çığlıklar ve korna sesleriyle kışkırtıldı. Bunun sonucunda sürünün sonunda yer alan fil, sinirlenerek kalabalığın üzerine koşmaya başladı.

YERE DÜŞEN ADAM EZİLEREK CAN VERDİ

Üzerlerine doğru koşan fili gören köylüler korkuyla kaçarken, aralarından bir tanesi tökezleyerek yer düştü. İsminin Pachkal Mura olduğunu öğrenilen 45 yaşındaki talihsiz adam, son bir çabayla kendini yolun dışına atmaya çalıştıysa da işe yaramadı ve fil tarafından feci şekilde ezilerek can verdi.

OLAY ANI KAMERAYLA KEYDEDİLDİ

Kamerayla saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından polisler tarafından soruşturma başlatılırken, köylülerin filleri yoldan uzaklaştırmak için rahatsız ettiği ortaya çıktı.