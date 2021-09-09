Kıskanmak yerine daha iyisini yapmayı denesek mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kıskanmak yerine daha iyisini yapmayı denesek mi?

Kıskanmak yerine daha iyisini yapmayı denesek mi?
Hürriyet - Haberler | Magazin

Bu fotoğrafların biri gerçek Zeki Müren'e ait.Spor yapıyor, kürek çekiyor, pedal çeviriyor ve tüm bunları yaparken çekilen videoda günlük rutinini anlatıyor.

Bu fotoğrafların biri gerçek Zeki Müren'e ait.

Spor yapıyor, kürek çekiyor, pedal çeviriyor ve tüm bunları yaparken çekilen videoda günlük rutinini anlatıyor.

Diğer fotoğraf karesi ise çok tartışılan banka reklamına ait. Zeki Müren'i Çağlar Çorumlu canlandırıyor. Benzer aksiyonlar var reklam filminde.

Ama nedense reklam çok tartışılıyor, eleştirinin dozu birileri tarafından her gün artırılıyor.

Zeki Müren'in varisleri bu işe el atsın...

Sanat güneşimizi rezil ettiniz...

Mirasına saygısızlıktır bu!

Bu resmen bir akıl tutulması...

Ne olmuş EFENDİM...

Zeki Müren bir reklam filminde canlandırıldıysa?

Ne olur EFENDİM...

Senaryo biraz uçuk kaçıksa?

Niye kızıyorsunuz EFENDİM...

Resmen bir 'Tanrılar kurban istiyor' durumu var burada. Bu haftaki kurbanımız Çağlar Çorumlu ve reklam filmi oldu.

-Ne meraklıyız ilk taşı atmaya...

Nasıl seviyoruz eleştirmek için eleştirmeyi...

Baksanıza Zeki Müren hayattayken böyle videolarda kendisi oynuyormuş. Evinde spor yaparken, yemek yerken, kedisini severken görüntüleri var büyük ustanın.

O yüzden eleştirmek yerine araştıralım.

Zeki Müren bir hiciv aşığıydı bilelim.

İşte tam da sizler yüzünden...

Ohhh, reklamın şarkısı çok sempatik olmuş...

Ohhh, reklamdaki Zeki Müren müthiş taklit edilmiş...

Ohhh, sahneler, kurgu falan alkışlık iş olmuş...

Kıskanmak yerine daha iyisini yapmayı denesek mi?

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Gülben Ergen Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Umut Meraş Fatih Terim Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kıskanmak yerine daha iyisini yapmayı denesek mi? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 14:45:08. #1.15#

title