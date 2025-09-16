Kıskanmak dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede?

Ay Yapım tarafından hayata geçirilen ve çok yakında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Kıskanmak" dizisinin ilk tanıtımı da yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle şimdiden gündemde yerini alan dizi, büyüleyici atmosferi ve etkileyici sahneleriyle seyircileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Peki, Kıskanmak dizisinin çekimleri nerede yapılıyor, setleri hangi bölgede kuruluyor?

KISKANMAK OYUNCU KADROSU

Ay Yapım imzası taşıyan "Kıskanmak" dizisi, birbirinden başarılı ve tanınmış oyuncuları bir araya getiriyor. Kadroda; Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi deneyimli isimler yer alıyor. Bu etkileyici ekip, dizinin henüz başlamadan yoğun ilgi görmesini sağlıyor.

KISKANMAK DİZİ KONUSU

"Kıskanmak", köklü Paşazade ailesinin gösterişli ama duygusal açıdan soğuk atmosferinde yetişen Seniha'nın (Özgü Namal) yaşamına odaklanıyor. Geçmişinin gölgesinden sıyrılmaya çalışan Seniha, kendine yeni bir hayat kurma çabasına girişirken izleyiciyi psikolojik derinliği yüksek, dramatik yönü güçlü bir hikâyenin içine çekiyor.

KISKANMAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, SETLERİ NEREDE

Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan dizi, İstanbul'un farklı semtlerinde kurulan setlerde çekiliyor. Dizinin atmosferine uygun tarihi ve estetik mekânlar, yapımın görsel dünyasına güçlü bir katkı sağlıyor.

KISKANMAK KARAKTERLERİ

Dizi, Seniha'nın (Özgü Namal) annesi Mediha (Ayda Aksel) ve ağabeyi Halit'in (Mehmet Günsür) ona yaşattığı travmalarla şekillenen iç dünyasını merkeze alıyor. Tanıtımda, Seniha'nın uzun süredir planladığı adımların ve içinde beslediği intikam duygusunun ilk izleri göze çarpıyor. Bu planlarını Nüzhet (Selahattin Paşalı), Mükerrem (Hafsanur Sancaktutan) ve Nalan (Beril Pozam) üzerinden uygulamaya koyma çabası, hikâyeye sürükleyici bir gerilim unsuru katıyor.