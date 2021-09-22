Kıskandığı için kendisini bıçaklayan sevgilisinden şikayetçi olmadı

BOLU'da, 3 ay önce sevgilisi Sedat K.'yi meyve bıçağıyla 2 yerinden bıçakladıktan sonra 112'yi arayıp, "Sevgilimi bıçakladım. Acil bir ambulans istiyorum" diyen Satiye Ş. (46), mahkemede "Kendisini çok seviyorum. Telefonuna bir kadından mesaj geldi. Kıskandım, aşırı alkollüydüm. İstemeden onu bıçakladım" dedi. Sedat K. (41) de "Kendisinden şikayetçi değilim. Ona ihtiyacım var. Mesajları görünce çıldırdı. Yaralıyken bana ilk müdahaleyi o yaptı" diye konuştu. Satiye Ş.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Olay, 15 Haziran'da, Kuruçay Mahallesi'nde meydana geldi. Satiye Ş. ile Sedat K. birlikte alkol aldıktan sonra aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Satiye Ş., mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Sedat K.'yi bıçakladı. Daha sonra Satiye Ş., Sedat K.'ye ilk müdahalede bulunmasının ardından 112'yi arayıp, "Sevgilimi bıçakladım. Acil ambulans istiyorum" diyerek yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Sedat K., tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken, Satiye Ş. ise mahkemece tutuklandı. Satiye Ş. hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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