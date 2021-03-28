Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı

Edirne'de inşaat işçisi Kadir Şeker'i vahşice öldüren katil Özgür Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Şeker ile arkadaşlıklarının olduğunu ve zaman zaman da aynı evde kaldıklarını söyleyen Özgür Y., bir kadınla görüştüğünü ve kıskançlık yüzünden Şeker'i öldürdüğünü itiraf etti.