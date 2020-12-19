Kısıtlamayla Eminönü Meydanı boş kaldı
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Kısıtlamayla Eminönü Meydanı boş kaldı

19.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:00
Kısıtlamayla Eminönü Meydanı boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında Eminönü ve Galata Köprüsü boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında Eminönü ve Galata Köprüsü boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında üçüncü hafta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00'de başladı ve Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Dün akşam mesai çıkışında meydanlarda, yollarda ve duraklardaki yoğunluktan eser kalmadığı görüldü. Eminönü Meydanı'da boş kalan meydanlardan birisi oldu.

Kısıtlama kapsamında açılmasına müsaade edilen iş yeri sahipleri, yavaş yavaş kepenk açmaya başladı. Normalde insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu. Boş kalan meydana ise kuşlar, köpekler ve kediler hakim oldu. - İSTANBUL

Kısıtlamayla Eminönü Meydanı boş kaldı
Kısıtlamayla Eminönü Meydanı boş kaldı
Kısıtlamayla Eminönü Meydanı boş kaldı
Kısıtlamayla Eminönü Meydanı boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 10:02:30. #1.14#
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