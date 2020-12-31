Kısıtlamayı ihlal eden gençten gazetecilere pişkin soru: Yakışıklı çıkıyor muyum ağabey?

Kahramanmaraş'ta yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye toplamda 12 bin 150 lira cezai işlem uygulandı. Cezayı yiyen gençlerden biri kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yakışıklı çıkıyor muyum ağabey?" diye sorması dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekipleri, Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi'nde 46 NT 941 plakalı otomobili durdurdu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Durdurulan otomobilde bulunan A.T, C.S, A.M isimli biri kadın 3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira, maske takmadıkları için ise 900'er lira cezai işlem uyguladı. Ekiplerin otomobildeki aramalarının ardından üç genç olay yerinden ayrılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Yakışıklı çıkıyor muyum ağabey, on numara?" dedi.

Üç genç daha sonra olay yerinden geldikleri otomobil ile ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı