Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçmeye çalıştı
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Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçmeye çalıştı

06.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:12

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobiliyle kontrol noktasında durdurulan bir kişi, polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesine, "Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle uygulama yok" diyerek tepki gösterdi. Kimlik sorduğu polislerin ateşini ölçmeye de kalkan şahıs maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde sürücü Ergün D, yabancı plakalı otomobiliyle kontrol noktasında durduruldu.

"AVRUPA'NIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR UYGULAMA YOK"

Polis ekiplerinin aracının plakasının fotoğrafını çekmesine tepki gösteren Ergün D, "Ben yurt dışından geldim. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle uygulama yok. Arabamın ve benim fotoğraflarımı çekemezsiniz. Bana da ceza yazamazsınız. Ben Türk vatandaşı değilim, isterseniz de yazın" dedi.

POLİSLERİN ATEŞİNİ ÖLÇMEYE ÇALIŞTI

Bir süre sonra araçtan aldığı ateş ölçer ile kontrol noktasındaki polislerin ateşini ölçmeye kalkan Ergün D, daha sonra polis ekiplerine kimlik sordu. Polisin, maske takmadığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 TL para cezası verdiği Ergün D, "3 bin 150 TL değil mi? Beni neden yoruyorsunuz? Faturamı verin de gideyim" dedi. İşlem yapıldıktan sonra Ergün D, aracına binerek uzaklaştı.

Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçmeye çalıştı
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçmeye çalıştı
Kısıtlamayı ihlal eden sürücü, polislerin ateşini ölçmeye çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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