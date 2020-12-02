Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim
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Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim

02.12.2020 00:00 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:04
Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim

İZMİT'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara, polis ekiplerince ceza yazıldı.

İZMİT'te, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara, polis ekiplerince ceza yazıldı. Kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza yazılan Kerim Deniz, "Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim. Sen mi yargılayacaksın beni?" diyerek kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmit'te de başladı. Kentin çeşitli bölgelerinde kurulan uygulama noktalarında polis ekipleri sokaktaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. İzin belgesi olmadan sokağa çıkan kişilere 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.  

D-100 yolunda yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası kesilen Kerim Deniz, kendisini görüntülyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Deniz gazetecilere, "Yahu siz de gidin evinize zaten çok yorgunum, sen neden dışarıdasın ki? Ben suç işlediysem cezasını da çekeceğim, sen mi yargılayacaksın beni" dedi.Kentin bir başka noktasındaki uygulamalarda ceza kesilen Azra Yıldız Işık ise fazla mesaiye kaldığı için kısıtlama saatini kaçırdığını ve bu nedenle dışarıda olduğunu iddia etti. 

Kentin bazı noktalarında yapılan polis denetimlerinde birçok kişiye idari para cezası uygulandı. D-100 yolunda yapılan denetimlerde ise izin belgesi kontrolü yapılmak için durdurulan araçlar nedeniyle bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.  

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Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim
Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim
Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim
Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim
Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim
Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim
Kısıtlamayı ihlal eden kişi: Kanunu çiğnediysem, cezasını çekeceğim kardeşim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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