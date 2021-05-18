Kısıtlamayı ihlal eden dövmeci kapatıldı
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Kısıtlamayı ihlal eden dövmeci kapatıldı

Kısıtlamayı ihlal eden dövmeci kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde faaliyet gösteren bir dövmeci faaliyetten men edildi, iş yeri kapatıldı.

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde faaliyet gösteren bir dövmeci faaliyetten men edildi, iş yeri kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ta polis ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarını ihlal ederek saat 23.30'da faaliyet gösterdiği tespit edilen bir iş yerini denetledi. Denetlenen G.A isimli kişiye ait dövmeci dükkanında İ.E ve Ç.S isimli iki kişinin vücutlarına çeşitli figürler çizdirdikleri görüldü. Müşterilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapılırken iş yeni kapatılarak faaliyetten men edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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