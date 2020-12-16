Kısıtlamayı ihlal eden 6 arkadaştan birinin üzerinden uyuşturucu çıktı: "Uyuşturucu bağımlısıyım, içmek için çıktım"
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Kısıtlamayı ihlal eden 6 arkadaştan birinin üzerinden uyuşturucu çıktı: "Uyuşturucu bağımlısıyım, içmek için çıktım"

16.12.2020 07:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 07:33
Kısıtlamayı ihlal eden 6 arkadaştan birinin üzerinden uyuşturucu çıktı:

BURSA'da kısıtlamayı ihlal ederek otomobille gezen 6 arkadaş, kontrol noktasında polise yakalandı.

BURSA'da kısıtlamayı ihlal ederek otomobille gezen 6 arkadaş, kontrol noktasında polise yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 6 kişiye toplam 20 bin 398 TL ceza kesildi. Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen ve hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edilen Batuhan Y. (23), "Uyuşturucu bağımlısıyım, içmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar" dedi.

Olay, saat 02.30'da merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok noktasında uygulama noktası kurdu. Ekipler şüphe üzerine 16 LOU 53 plakalı otomobille sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek gezen sürücü Tevfik B. ve 5 arkadaşı, Bursa-Ankara yolu Duaçınarı mevkiindeki kontrol noktasında durduruldu. Sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatan polis ekipleri, Tevfik B.'den izin belgesini göstermesini istedi. Belgesinin olmadığını söyleyen Tevfik B. ile 5 arkadaşının durumundan şüphelenen ekipler, araçtan inmelerini istedi. Şüphelilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken Batuhan Y.'nin hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi. Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler Batuhan Y.'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

20 BİN 398 TL CEZA

Şüpheli Tevfik B. ile birlikte otomobilde bulunan Okan D., Kaan S., Niyazi B., Hakan Mert B. ve Batuhan Y.'ye sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 19 bin 800 TL ceza kesildi.Otomobilin muayene süresinin geçtiğini tespit eden ekipler, Tevfik B.'ye 598 TL de ceza kesti.

"KÜÇÜK YAŞTA ALIŞTIRDILAR"Öte yandan, üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen ve hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edilen Batuhan Y., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Uyuşturucu bağımlısıyım, içmek için çıktım. Küçük yaşta alıştırdılar" dedi.

Gözaltına alınan Batuhan Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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