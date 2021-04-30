Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler
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Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler

Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler
İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ - Haberler | Güncel

Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler Kiraladıkları lüks araçla ehliyetsiz şekilde gezdiler, cezadan kaçamadılar Tam kapanmanın ilk gününde Fatih'te kiraladığı lüks araçla ehliyetsiz bir şekilde gezen yabancı uyruklu kişiye ve beraberindeki arkadaşına toplamda 11 bin...

Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler

Kiraladıkları lüks araçla ehliyetsiz şekilde gezdiler, cezadan kaçamadılar

İSTANBUL - Tam kapanmanın ilk gününde Fatih'te kiraladığı lüks araçla ehliyetsiz bir şekilde gezen yabancı uyruklu kişiye ve beraberindeki arkadaşına toplamda 11 bin 696 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tam kapanmanın ilk gününde Adnan Menderes Bulvarı'nda uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar çevrilerek sürücülerin izin kağıtlarına bakıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Kiraladıkları lüks araçla gezmeye çıkan yabancı uyruklu Bilal Kellas ve beraberindeki arkadaşı polis ekiplerince uygulama noktasında durduruldu. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Bilal Kellas'ın ehliyeti ve sokağa çıkma izni olmadığı tespit edildi. Bilal Kellas ve araç sahibine ehliyetsiz araç kullanımından 2 bin 698'er lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan Kellas ve beraberindeki arkadaşına 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 11 bin 696 lira para cezası kesildi.

Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler
Kısıtlamayı hiçe sayan yabancı uyruklular, 11 bin TL ceza yediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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