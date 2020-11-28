Kısıtlamaya uymayan kişiye ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi
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Kısıtlamaya uymayan kişiye ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi

28.11.2020 21:37 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:02
Kısıtlamaya uymayan kişiye ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi

Tüm Türkiye'de saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamasının ilk dakikalarında kurallara uymayan 7 kişiye cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan kişilerden biri, "Haberimiz yok, kömür almaya çıkmıştık" dedi. Kimliği olmayan bir başka kişiye de, arkadaşı kimliğini getirince ikisine de cezai işlem uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber denetimlerine başladı. Kurallara uymayarak dışarı çıkan toplamda 7 kişiye cezai işlem uygulandı.

"KÖMÜR ALMAYA ÇIKMIŞTIK"

Cezai işlem uygulanan Emin D, "Haberimiz yok, kömür almaya çıkmıştık" diye kendisini savundu.

ARKADAŞININ KİMLİĞİNİ GETİRENE DE CEZA

Sokakta gezen Abdülkerim E. (24) de ekiplerce durduruldu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve nüfus cüzdanının evde olduğunu söyleyen Abdülkerim E'den, kimliğinin fotoğrafını evdeki arkadaşının atması istendi. Abdülkerim E'nin arkadaşı Deham E. ise olayı yanlış anlayıp arkadaşının kimliğini evden alıp yanına geldi. Kurallara uymayan Deham E'ye de cezai işlem uygulandı.

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7 KİŞİYE 22 BİN LİRA CEZA

Gerçekleştirilen uygulamalarda, 7 kişiye toplam 22 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kısıtlamaya uymayan kişiye ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi
Kısıtlamaya uymayan kişiye ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi
Kısıtlamaya uymayan kişiye ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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