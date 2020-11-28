Kısıtlamaya uymayan kişiye ve kimliğini getirerek yasağı delen arkadaşına ceza kesildi

Tüm Türkiye'de saat 20.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamasının ilk dakikalarında kurallara uymayan 7 kişiye cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan kişilerden biri, "Haberimiz yok, kömür almaya çıkmıştık" dedi. Kimliği olmayan bir başka kişiye de, arkadaşı kimliğini getirince ikisine de cezai işlem uygulandı.