Kısıtlamaya rağmen yangını izlediler, sosyal mesafeye uymadılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamaya rağmen yangını izlediler, sosyal mesafeye uymadılar

05.12.2020 22:44 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:48
Kısıtlamaya rağmen yangını izlediler, sosyal mesafeye uymadılar

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 5 katlı binanın giriş katında bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 5 katlı binanın giriş katında bulunan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yangın söndürme çalışmalarını izlemeye gelen bazı kişilerin, sosyal mesafeyi ihlal ettiği görüldü. 

Yangın, saat 21.00 sıralarında, Orhangazi Mahallesi 240'ıncı Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki depoda bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çevrede bulunan binalardan çıkan kişiler, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek yangın söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depo hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu. 


Kısıtlamaya rağmen yangını izlediler, sosyal mesafeye uymadılar
Kısıtlamaya rağmen yangını izlediler, sosyal mesafeye uymadılar
Kısıtlamaya rağmen yangını izlediler, sosyal mesafeye uymadılar
Kısıtlamaya rağmen yangını izlediler, sosyal mesafeye uymadılar
Kısıtlamaya rağmen yangını izlediler, sosyal mesafeye uymadılar
Kısıtlamaya rağmen yangını izlediler, sosyal mesafeye uymadılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cihan TEKER

İlgili Haberler

Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu
Kısıtlama sonrası sahilde sosyal mesafe unutuldu
Son dakika haber! KIRIKKALE - Kısıtlamaya rağmen mesai yapıyorlar
Son dakika haber! KIRIKKALE - Kısıtlamaya rağmen mesai yapıyorlar
Bursa'da seyyar satıcıların tezgahlarında sosyal mesafe unutuldu
Bursa'da seyyar satıcıların tezgahlarında sosyal mesafe unutuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Hadise Cansu Dere İrem Derici Yıldız Tilbe
Spor Necip Uysal Gökhan Gönül Nacer Chadli Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamaya rağmen yangını izlediler, sosyal mesafeye uymadılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 22:54:41. #1.14#
title