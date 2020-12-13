Kısıtlamaya rağmen parkta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada
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Kısıtlamaya rağmen parkta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada

13.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:35
Kısıtlamaya rağmen parkta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, parkta top oynayan çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BURSA'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, parkta top oynayan çocukların ekip otosuyla gelen polislerden kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesine bağlı Ulus Mahallesi'nde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaklaşık 20 çocuk, parkta top oynadı. Maske ve mesafe kurallarına uymadığı görülen çocuklar, ihbar üzerine mahalleye gelen polislerin aracını görünce kaçmaya başladı. Çocuklar, kısa sürede gözden kayboldu. Çocukların parkta top oynadığı ve daha sonra polisten kaçtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kısıtlamaya rağmen parkta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada
Kısıtlamaya rağmen parkta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada
Kısıtlamaya rağmen parkta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada
Kısıtlamaya rağmen parkta oynayan çocukların polisten kaçma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulselam UĞUR

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