Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı
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Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, kısıtlama olmasına rağmen yakınlarına bayram ziyaretine gitti.

27.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:09

Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir kişi, kısıtlama olmasına rağmen yakınlarına bayram ziyaretine gitti. Öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan kişinin yapılan testlerinde korona virüs olduğu anlaşıldı. Şahsın temas ettiği 13 kişiye virüsü bulaştırdığı tespit edildi.

Olay, Talaytepe Mahallesi'ne bağlı bir mezrada meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 3 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen akrabalarına bayram ziyaretine gitti. Ziyaret sonrası öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan şahsın, korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanın temas ettiği 13 kişide de korona virüs tespit edilince mezranın tamamı güvenlik güçleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklandı.

Mezranın etrafında güvenlik önlemleri alınırken mezrada yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Kaynak: İHA

Manşet

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