Kısıtlamaya rağmen açık kahvede oturan 11 kişiye 38 bin lira ceza

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kapalı olması gerekirken, açılan kahvehanede kısıtlamayı ihlal ederek, oturan 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza uygulandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kapalı olması gerekirken, açılan kahvehanede kısıtlamayı ihlal ederek, oturan 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza uygulandı.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hortu Mahallesi'ndeki kahvehanenin koronavirüs tedbirlerine rağmen açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine kahvehaneye yapılan baskında, içeride oturan 11 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek' ve 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 38 bin 159 lira ceza uygulandı. Kahvehane sahibine de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA