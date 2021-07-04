KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
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KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kısıtlamasız ilk pazar gününde güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, adalara akın etti.

Kısıtlamasız ilk pazar gününde güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, adalara akın etti. Adalara gitmek isteyenler vapur iskelesinde uzun kuyruklar oluştururken sosyal mesafe kurallarına da uyulmadığı görüldü.

Kısıtlamasız ilk pazar gününde Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve Burgazada'ya gitmek isteyen vatandaşlar vapur iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Adalara gitmek isteyenler Eminönü Vapur İskelesi'ndeki uzun kuyruklar da beklemek zorunda kaldı. Sırada bekleyen bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı da görüldü. Öte yandan, ziyaretçilerin gezmek için en çok Büyükada'yı tercih etti.

EVDE DURA DURA ARTIK SIKILDIK

Ailesiyle Adalar turu yapacağını söyleyen Özgür Üstün, 'Adaya gezmeye gidiyoruz. Kısıtlamasız ilk pazar günü olması çok güzel oldu. Evde çocuklar çok sıkılmıştı. Eşimle beraber çıktık adaları gezeceğiz. dedi. Kınalıada'ya gezmeye gideceğini belirten Mehmet Akbaba, Yasaklar zamanında uzun süre evde kaldık. Şimdiyse yasaklar kalktı, biz de tur atmak için kuzenimle adaya gidiyoruz. Amacımız kafa dağıtmak. Bisiklet bulursak sürmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Nesibe Erbağ ise Plaja gitmek için adaya gidiyoruz. Evde dura dura artık sıkıldık. Kısıtlamasız ilk pazar olunca gezelim dedik diye konuştu.

BUGÜN İLK KEZ DIŞARI ÇIKTIK

Pazar gününü değerlendirmek için Büyükada'yı tercih ettiğini belirten Dilara Donat, Gezmek için Büyükada'yı tercih ettik. Bazı yerler çok kalabalık olsa da adayı çok beğendim. Tekrar gelirim diye düşünüyorum dedi. Yeliz Şen ise Değişiklik olsun diye adaya geldik. Yasak zamanı pazar günleri sürekli evdeydik. Bugün ilk kez dışarı çıktık. İlk defa Büyükada'ya geldim; ancak baya kalabalık ifadelerini kullandı.

KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK
KISITLAMASIZ İLK PAZAR GÜNÜNDE ADALAR VAPUR İSKELESİNDE YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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