Kısıtlamasız ilk cumarteside Gölcük ve Abant hareketlendi
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü Abant ve Gölcük'te yoğunluk yaşandı.
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü Abant ve Gölcük'te yoğunluk yaşandı.
Koronavirüs risk haritasında "turuncu" kategoride bulunan Bolu'da, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilen vatandaşlar tabiat parklarına akın etti.
Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Abant Tabiat Parkı'na ve 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu.
Abant'ta bazı vatandaşlar, göl çevresindeki piknik alanlarında mangal yakarken bazıları da göl etrafında yürüdü.
At ve faytonlarla göl çevresinde gezen ziyaretçiler, ormanlık alanlarda oluşturulan kayak sahalarında şambrelle kaydı.
Gölcük Tabiat Parkı'nda da ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Gölcük'e gelen vatandaşlar, göl çevresinde yürüdü.
Bazı vatandaşlar göl çevresindeki alanlarda mangal yakıp piknik yaparken bazıları ise golf arabalarıyla gezintiye çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin