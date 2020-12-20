Kısıtlamanın üçüncü haftasında Eminönü Meydanı sessizliğe büründü
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Kısıtlamanın üçüncü haftasında Eminönü Meydanı sessizliğe büründü

20.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:10

Kısıtlamanın üçüncü haftasında Eminönü Meydanı sessizliğe büründü Kısıtlamadan muaf olan turistler hatıra fotoğrafı çektirdi Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında Eminönü Meydanı'nda sessizlik hakim olurken, kısıtlamadan muaf olan...

Kısıtlamanın üçüncü haftasında Eminönü Meydanı sessizliğe büründü

Kısıtlamadan muaf olan turistler hatıra fotoğrafı çektirdi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftasında Eminönü Meydanı'nda sessizlik hakim olurken, kısıtlamadan muaf olan turistler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamanın sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü haftası yarın sabah 05.00 itibariyle sona erecek. Kısıtlama kapsamında, İstanbul'un en işlek noktalarından olan Eminönü Meydanı da sessizliğe bürünen noktalar arasında yer aldı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği meydan, kuşlara kaldı. Kısıtlamadan muaf olan esnaf kuşları beslerken, kısıtlamaya tabi olmayan turistler ise hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan kuşlara kalan Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.

Kısıtlamanın üçüncü haftasında Eminönü Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlamanın üçüncü haftasında Eminönü Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlamanın üçüncü haftasında Eminönü Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlamanın üçüncü haftasında Eminönü Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlamanın üçüncü haftasında Eminönü Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlamanın üçüncü haftasında Eminönü Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlamanın üçüncü haftasında Eminönü Meydanı sessizliğe büründü
Kısıtlamanın üçüncü haftasında Eminönü Meydanı sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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