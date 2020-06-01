Kısıtlamanın bitmesiyle İzmir-Manisa arası seyahat başladı
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Kısıtlamanın bitmesiyle İzmir-Manisa arası seyahat başladı

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlamasının sona ermesinin ardından çok sayıda vatandaş İzmir-Manisa arası seyahat etmek için yollara çıktı.

Kısıtlamanın bitmesiyle İzmir-Manisa arası seyahat başladı
01.06.2020 00:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:48

İçişleri Bakanlığı tarafından, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ilk olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, 3 Nisan tarihinde yürürlüğe alınan şehirler arası seyahat kısıtlamasına daha sonra normalleşme süreci kapsamında 15 ilde devam edilmiş ve yetkililer tarafından en son yapılan açıklama kapsamında ise bugün itibari ile kısıtlamanın tüm illerde tamamen sona ereceği açıklanmıştı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İzmir ile Manisa'yı birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli her iki ile de geçiş yapmak isteyen vatandaşlarca tercih edildi.

Öte yandan, hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da sona ermesi ile birlikte polis ekipleri İzmir'den Manisa istikametine gitmekte olan araçları durdurarak kimlik kontrollerini gerçekleştirirken, İzmir'den Manisa istikametine araç yoğunluğu dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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