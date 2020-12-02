Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Osmaniye hayalet şehre dönüştü
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Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Osmaniye hayalet şehre dönüştü

02.12.2020 22:50 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:57

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Osmaniye hayalet şehre dönüştü Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye'de de saat 21.00 itibari ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Osmaniye hayalet şehre dönüştü

OSMANİYE - Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye'de de saat 21.00 itibari ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı andan itibaren kent hayalet şehre dönüştü.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine korona virüs tedbirleri kapsamında gönderilen genelge doğrultusunda hafta içi akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaniye'de de uygulanmaya başlandı.

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Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Atatürk Caddesi, Adnan Menderes Caddesi ve Musa Şahin Bulvarı gibi kentin en işlek cadde ve bulvarlarında sessizlik hakim olurken kent hayalet şehre döndü. Polis ekipleri, şehrin birçok noktasında uygulama noktası kurarak denetim yaptı. Ekipler, uygulama noktalarında yaptığı denetimlerde iş yerinden çıkan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Osmaniye hayalet şehre dönüştü
Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Osmaniye hayalet şehre dönüştü
Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Osmaniye hayalet şehre dönüştü
Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Osmaniye hayalet şehre dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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