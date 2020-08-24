Kısıtlamaların kaldırılmasıyla Zerzevan Kalesi'ne 120 bin ziyaretçi
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Kısıtlamaların kaldırılmasıyla Zerzevan Kalesi'ne 120 bin ziyaretçi

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla Zerzevan Kalesi'ne 120 bin ziyaretçi Pandemi sürecine rağmen Zerzevan Kalesi'ne yoğun ziyaretçi akını Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çekip UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Zerzevan...

24.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:12

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla Zerzevan Kalesi'ne 120 bin ziyaretçi

Pandemi sürecine rağmen Zerzevan Kalesi'ne yoğun ziyaretçi akını

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan ve yapılan arkeolojik bulgularla dünyanın dikkatini üzerine çekip UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Zerzevan Kalesi'ni pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte 2020 yılının ilk 8 ayında 120 bin turist ziyaret etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları ile Hevsel Bahçeleri, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Camii, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları, türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel değerleri bünyesinde barındıran Diyarbakır, 2020 yıllında UNESCO Dünya Mirası Geçici listesine giren Zerzevan Kalesi ile de adını dünyaya duyurdu. Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 60 dönümlük geniş bir alanı kaplayan Zerzevan Kalesi'nde yapılan kazı çalışmaları Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla birlikte ara verildi. 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme süreciyle birlikte kalede çalışmalar yeniden başladı. Başlanan kazılarla birlikte ziyaretçilerin de ağırlamaya başladı. Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, pandemi kısıtlamasına rağmen ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ilk 8 ayda 120 bin turist ağırladıklarını ve bunların büyük çoğunluğunun yerli turist olduğunu vurguladı.

"Şuana kadar 120 bin ziyaretçi ziyaret etti"

Doç. Dr. Aytaç Coşkun, Zerzevan Kalesi önemli bir destinasyon olduğunu, hem bölgenin tarihini aydınlatması bakımından, hem de bölgenin turizmi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Geçen yıl 450 bine yakın bir ziyaretçi geldi ki bunların önemli bir bölümü yabancı olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Coşkun, "Eğer bu yıl pandemi olmasaydı biz 1 milyonu geçmesini bekliyorduk ziyaretçilerin. Şuana kadar, tabi biz mart, nisan ve mayıs aylarında ara verdik. 1 Haziran itibariyle normalleşme başlamasıyla birlikte biz kazı çalışmalarına tekrar başladık. ve alanı ziyaretçilere açtık. Özellikle yerli ziyaretçilerde büyük bir artış oldu, normalleşmeyle birlikte. Şuana kadar 120 bin ziyaretçi burayı ziyaret etti. ve yıl sonuna kadar belki bu rakam 400 bini bulacak burada yerli ziyaretçi sayısı. Biz bunu önemsiyoruz. Özellikle pandemi döneminde bu kadar yoğun bir ziyaretçinin burada bulunması bizim için önemli" dedi.

"Normalleşme sürecinden sonra yerli ziyaretçide büyük artış var"

Bu sürecin bitmesiyle birlikte artık turların da gelmeye başlayacağını kaydeden Doç. Dr. Aytaç Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:

"Yurt dışından da birçok tur grubu gelemeye başlayacak. Bu sayı katlanarak artacaktır. Tabi Zerzevan Kalesi 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine girdi. Şuanda biz kalıcı, asıl liste içinde çalışmaları yürütüyoruz. Özellikle asıl listeye girişimizle birlikte görünürlüğümüz daha da artacak. ve belki buradaki ziyaretçi sayısı 2 milyonu, 3 milyonu bulacak. Bu nedenle biz hem kazı çalışmalarını, hem restorasyon çalışmalarını, hem de ziyaretçilere yönelik hem bilgilendirme tabelalarıyla, çevre düzenlemeleriyle çalışmalara yürütüyoruz. Ziyaretçilere yönelik çalışmalara yürütüyoruz. Normalleşme sürecinden sonra özellikle yerli ziyaretçi sayısında büyük bir artış gördük."

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla Zerzevan Kalesi'ne 120 bin ziyaretçi

Kaynak: İHA

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