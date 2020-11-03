Kısıtlamalar geldi mi? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Artan koronavirüs sebebiyle kısıtlamalar gelmeye başladı. Peki, Kısıtlamalar geldi mi? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz aylarda uygulanmış ve yeniden olacak mı? sorusu gündeme geldi. Peki, Kısıtlamalar geldi mi? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ?

Her geçen gün koronavirüs vaka sayısında artış saptandı. Bursa Valiliği artan sayısı sebebiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde dışarıya çıkabilmesi kararlaştırıldı. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Açıklamalara göre sokağa çıkma yasağı bulunmamaktadır. Tedbir amaçlı kısıtlamalar gelmektedir. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

KISITLAMALAR GELDİ Mİ?

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada;

"İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.