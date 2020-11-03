Kısıtlamalar belli oldu! Türkiye'de nereler kapanacak? Lokantalar, kafeler kapatılacak mı? 3 maddelik kısıtlamalar neler?
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Kısıtlamalar belli oldu! Türkiye'de nereler kapanacak? Lokantalar, kafeler kapatılacak mı? 3 maddelik kısıtlamalar neler?

03.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 03.11.2020 20:13
Kısıtlamalar belli oldu! Türkiye'de nereler kapanacak? Lokantalar, kafeler kapatılacak mı? 3 maddelik kısıtlamalar neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yeni kısıtlamalar ne olacak? Hangi işyerleri kapatılacak? 3 maddede kısıtlamalar neler?

Her geçen gün artan koronavirüs vakaları sonrası kısıtlamalar geldi. İlk olarak Bursa'da meydana gelen kısıtlamalar sonrası Türkiye'de nereler kapanacak? Lokantalar, kafeler kapatılacak mı?

HANGİ İŞYERLERİ KAPATILACAK?

Kabine toplantısı sonrası yeni kısıtlamaları açıkladı. Buna göre; özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek ve pazar yerlerinde denetimler artırılacak. Tedbirler kapsamında lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak.

3 MADDEDE YENİ KISITLAMALAR

Erdoğan, yeni kısıtlamaları şu şekilde sıraladı:

- Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecek.

- Pazar yeri ve market gibi yoğun denetimler artırılacak.

- Lokanta, pastane, berber, düğün salonu, sinema, konser salonu vb. tüm iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecek.

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