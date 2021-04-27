Kısıtlamada uyuşturucu partisi polis aracına çarpınca bitti

Bursa'da kısıtlamada uygulama yapan ekipleri görünce ters yönden kaçmaya çalışan sürücü sivil polis aracına çarparak durdu.

Bursa'da kısıtlamada uygulama yapan ekipleri görünce ters yönden kaçmaya çalışan sürücü sivil polis aracına çarparak durdu. Araç içinde yapılan aramada uyuşturucu madde, silah ve düzenek çıkarken, zanlılar gazetecilerin 'neden kaçtın' sorusuna 'ehliyetim yok' diyerek cevap verdi. Sürücü ve yanındaki arkadaşına kısıtlamaya uymadıkları gerekçesi ile 6 bin 300 lira para cezası kesildi.

Olay, merkez Osmangazi İlçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama sebebiyle şehrin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu. Uygulama noktasına 34 SG plakalı araçla gelen sürücü, Soğanlı Mahallesi Avrupa Kent Konsey Bulvarı'nda kontrol noktasında durduruldu. "Dur" ihtarına uymayan sürücü ters yöne dönerek kaçmaya başladı. Ters yönden ilerleyen sürücü yaklaşık 500 metre sonra sivil polis aracına çarpınca durdu. Önce belgesinin olduğunu, söyleyen sürücü Muhammet P. ve arkadaşı Osman E.'nin durumundan şüphelenen ekipler, araçtan inmelerini istedi. Şüphelilerin genel bilgi toplama sorgusu yapılırken, şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde, tabanca ve madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Ayrıca yapılan sorguda sürücü Muhammet P.'nin birçok suçtan arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Kullandıkları belge sahte çıkan şahıslara ayrıca sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesi ile yaklaşık 6 bin 300 TL para cezası kesildi.

Gözaltına alınan şüpheliler "Neden çıktınız" sorusuna da 'Ehliyetim yoktu ondan çıktım' diyerek cevap verdi. Polis ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı