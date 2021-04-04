KISITLAMADA TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'SOSYAL MESAFESİZ' KALABALIK

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz kalabalıklar oluştu.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında İstanbul'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde maskesiz ve sosyal mesafesiz kalabalıklar oluştu.

Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık hafta içerisindeki günleri neredeyse aratmazken, kalabalık arasında büyük bölümü turistler olmak üzere çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralının da uygulanamadığı İstiklal Caddesi ve Taksim'deki polisler sık sık kuralları hatırlatan anons ve uyarılar yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı