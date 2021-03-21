Kısıtlamada sokakta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

- Kısıtlamada sokakta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 2 kişi de darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Olay, Derince ilçesi Mersincik Mahallesi Ulusoy Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Ulusoy Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bıçakların konuştuğu kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi bıçakla, U.B. ve Y.Ö. isimli şahıslar da darp sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURİYE FERAH VANLI