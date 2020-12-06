Kısıtlamada puzzle ve kutu oyunlarına ilgi artıyor
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Kısıtlamada puzzle ve kutu oyunlarına ilgi artıyor

06.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 06.12.2020 09:53
Kısıtlamada puzzle ve kutu oyunlarına ilgi artıyor

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde esnaf, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının puzzle ve kutu oyunları satışını artıracağını belirterek, iş yerlerinde bu oyunlara daha çok yer verdi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde esnaf, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının puzzle ve kutu oyunları satışını artıracağını belirterek, iş yerlerinde bu oyunlara daha çok yer verdi.

Hafta sonu kısıtlamalarında evlerinde eğlenceli zaman geçirmek isteyenlerin puzzle ve kutu oyunlarına yöneleceğini  öngören esnafl, şimdiden raflarını puzzle ve kutu oyunlarıyla doldurmaya başladı.

'AİLE ETKİNLİKLERİNDE PUZZLE DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR'Puzzle ve kutu oyunları satan bir iş yerinin satış sorumlusu Nurbanu Üstüntaş, "Şu aşamada çok fazla bir satış yoğunluğu yok. Geçen dönemi baz alarak konuşmam gerekirse, ağırlıklı olarak puzzle tercih edileceğini düşünüyoruz. Kutu oyunlarına büyük bir rağbet görülmüyor. Aile etkinliklerinde puzzle daha çok tercih ediliyor. Bu hafta herhangi bir hareketlilik olmadı. Önümüzdeki haftalarda olabileceğini düşünüyoruz. İnsanlarımız dışarıda olmaya çok alıştığı için evde ne kadar sıkılabileceklerini unuttuklarını düşünüyorum. Ayrıca, şu anda ay ortası olmaması sebebiyle insanlar mali olarak imkanlarını daha farklı alanlara yönlendirdi. Bunu biraz daha ikinci ya da üçüncü plana attıklarını düşünüyorum" dedi.'SATIŞI ARTTI'Bir mağazada çalışan Zekeriya Özkurt ise, "Vatandaşlar sokağa çıksa, ilgi de artacak. Ancak son bir haftadır vatandaşlar sokağa çıkmaya korkuyor. Sokakta çok az insan var. Kurallara uyuluyor galiba. Ama puzzle satışlarımızda da bir ilerleme var. İnsanlar evde vakit geçirebilmek adına çeşit çeşit puzzle alıyorlar" diye konuştu.

Kısıtlamada puzzle ve kutu oyunlarına ilgi artıyor
Kısıtlamada puzzle ve kutu oyunlarına ilgi artıyor
Kısıtlamada puzzle ve kutu oyunlarına ilgi artıyor
Kısıtlamada puzzle ve kutu oyunlarına ilgi artıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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