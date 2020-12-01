Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında

01.12.2020 23:44 | Son Güncelleme: 01.12.2020 23:48
Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında

BURSA'da, polisin sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yaptığı kontrolde durdurduğu otomobildeki 1'i kadın 4 şüphelinin uyuşturucu kullandığı belirlendi.

BURSA'da, polisin sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yaptığı kontrolde durdurduğu otomobildeki 1'i kadın 4 şüphelinin uyuşturucu kullandığı belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yaptıkları Acemler Kavşağı'nda 16 EK 927 plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobilin içindeki 4 kişiye, izin belgelerini sordu. Ancak 4 kişi de izin belgeleri olmadığını belirtti. 4 kişinin hareketlerinden şüphelenen ekipler, otomobilden indirdi. Otomobilde arama yapan ekipler, poşet içinde bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu içmeye yarayan aparatı buldu. İsimleri B.Ö., M.K., H.Y. ve M.Ö. olan 1'i kadın 4 şüpheliye, kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 186 TL'den toplamda 12 bin 744 TL para cezası uygulandı.Otomobilde bulunan uyuşturucu madde nedeniyle gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında
Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında
Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında
Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında
Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında
Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında
Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında
Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında
Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında
Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Huzeyfe ÖZDEMİR

İlgili Haberler

Marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Marketten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haberleri | Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Sezen Aksu Serdar Ortaç Ariana Grande
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Gökhan Gönül Mehmet Topal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Pazar Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada otomobille gezerek uyuşturucu içen 4 şüpheli, gözaltında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 23:57:04. #1.14#
title