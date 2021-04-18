Gören sürücüler geri döndü... Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı
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Gören sürücüler geri döndü... Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı

İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ - Haberler | 3. Sayfa

Gören sürücüler geri döndü.

Gören sürücüler geri döndü... Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı

Polis self servis oto yıkama alanını bastı

Kısıtlamaya rağmen dışarıda oto yıkayanlara ceza yağdı

Otomobilini yıkamaya gelenler polisleri görünce böyle kaçtı

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde toplu halde otomobil yıkayan vatandaşların bulunduğu tesisi polis bastı. Self servis oto yıkama alanında kısıtlamaya rağmen otomobillerini yıkayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Polisin tesiste bulunduğu sırada otomobillerini yıkamaya gelen bazı sürücüler polis ekiplerini görünce geri kaçmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, iftar saatinde bazı araç sürücülerinin araçlarını kısıtlama kurallarına uymadan toplu halde yıkadıkları ihbarını alan polis ekipleri Özlüce Mahallesindeki self servis otomobil yıkama tesisine baskın yaptı. Sokağa çıkma yasağına rağmen araç yıkayan 7 sürücü hakkında polis ekipleri tutanak tuttu. Sürücülerin bir kısmı izin kağıtlarını gösterse de kimisi müteahhit kimisi çiftçi olduğunu belirtip bu sebeple dışarıda olduklarını söyledi. Bazı sürücülerde izin kağıtlarının evde olduğunu söyledi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı sırada tesise gelen bazı sürücülerde polis ekiplerini görünce geri kaçmak zorunda kaldı. O anlarda kameralara yansıdı. Kısıtlamada kapalı olması gerekirken su yıkama ve kurutma makinelerini açık bırakıp tesisin kapısını kapamayan işletme hakkında da işlem yapıldı. Polis 7 sürücü ve işletme hakkında tutulan tutanakları kaymakamlığa gönderdi. Sürücüler araçlarını durulamadan köpüklü halde evlerinin yolunu tuttu.

Gören sürücüler geri döndü... Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı
Gören sürücüler geri döndü... Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı
Gören sürücüler geri döndü... Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı
Gören sürücüler geri döndü... Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı
Gören sürücüler geri döndü... Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı
Gören sürücüler geri döndü... Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı
Gören sürücüler geri döndü... Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı
Gören sürücüler geri döndü... Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı
Gören sürücüler geri döndü... Kısıtlamada otomobil yıkama macerası pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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