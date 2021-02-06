Kısıtlamada kahvehanede bulunan 17 kişiye idari para cezası
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Kısıtlamada kahvehanede bulunan 17 kişiye idari para cezası

06.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 20:13
Kısıtlamada kahvehanede bulunan 17 kişiye idari para cezası

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir kıraathanede toplu halde bulunan 17 kişiye 30 bin 714 TL idari para cezası uygulandı.

SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir kıraathanede toplu halde bulunan 17 kişiye 30 bin 714 TL idari para cezası uygulandı.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da ülke genelinde denetimler devam ediyor. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde bir kıraathanede toplu halde bulunan  17 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunları uyarınca toplamda 30 bin 714 TL idari para cezası uygulandı.


Kısıtlamada kahvehanede bulunan 17 kişiye idari para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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