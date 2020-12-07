Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu

07.12.2020 08:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 08:16
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu

Bursa'da kısıtlamada Eskişehir'den geldiklerini belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa'da kısıtlamada Eskişehir'den geldiklerini belirten 6 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak ve sosyal mesafe kuralına uymamak suçundan yaklaşık 40 bin TL para cezası uygulandı.

Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, 06 LID 80 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan İ.D., B.G., A.A., S.A., B.Ö., ve A.T., Eskişehir'den geldiklerini belirtti ancak izin kağıtlarının olmadığı ortaya çıktı.

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİLER

Sosyal mesafeye araç içinde uymayan 6 kişinin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri araçtan inmelerini isteyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve kullanmak için düzenek, bıçak ve beyzbol sopası bulundu.

40 BİN LİRA CEZA

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına ve Sosyal Mesafe kuralına uymamak suçlarından yaklaşık 40 bin TL para uygulanan 6 şüpheli, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

UYUŞTURUCU SATICISIYMIŞ

Araçta bulunan İ.D.,'nin ise uyuşturucu ticareti yapmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Araçta bulunan B.G., uyuşturucu için polis ekiplerine 'Bunlar bana ait' demesi ve kadının gazetecilere tepkisi dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu
Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı
Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı
Son dakika haber... Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı
Son dakika haber... Kısıtlamada Kahramanmaraş-Bursa yolculuğu 12 bin 250 liraya patladı
Son Dakika | - Hırsız ihbarı Bursa Polisi'ni harekete geçirdi- Camdan girip kapıdan çıktılar, ama hırsız bulamadılar
Son Dakika | - Hırsız ihbarı Bursa Polisi'ni harekete geçirdi- Camdan girip kapıdan çıktılar, ama hırsız bulamadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade
Magazin Alişan Öner Erkan Jennifer Lopez Burcu Esmersoy
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Aydın Aralık Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada en pahalı Eskişehir-Bursa yolculuğu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 08:16:54. #1.15#
title