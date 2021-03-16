Kısıtlama saatleri içinde araçla satılan alkollü içecekler ele geçirildi

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan araçta, sokağa çıkma saatleri içinde satıldığı belirtilen çok miktarda alkollü içecek ele geçirildi, şüpheliye 20 bin 457 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, devriyeleri sırasında Gökmeydan mahallesinde durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta gözle yapılan kontrolde çok sayıda alkollü içecek olduğu tespit etti. Takviye ekiplerin gelmesiyle detaylı inceleme yapılan araçta çok sayıda alkollü içecek, pos makinesi ve siyah poşetler bulundu.

Sokağa çıkma saatleri içinde aracıyla alkollü içecek sattığı tespit edilen E.S. isimli şahsa 20 bin 457 lira para cezası kesilirken, ele geçirilen alkollü içeceklere mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı