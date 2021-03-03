Kısıtlama saatleri değişecek mi? 21.00 – 05.00 kısıtlama saatleri değişti mi?
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Kısıtlama saatleri değişecek mi? 21.00 – 05.00 kısıtlama saatleri değişti mi?

03.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:39
Kısıtlama saatleri değişecek mi? 21.00 – 05.00 kısıtlama saatleri değişti mi?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, kontrollü normalleşmeyle birlikte hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlama saatlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 21.00 – 05.00 kısıtlama saatleri değişti mi? Kısıtlama saatleri değişecek mi?

Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, yeni dönemde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında değişikliğe işaret etti. Peki, Kısıtlama saatleri değişecek mi? 21.00 – 05.00 kısıtlama saatleri değişti mi?

KISITLAMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, kontrollü normalleşmeyle birlikte hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, akşamları ev toplanmalarını önlemek için devam edildiğini söyledi. Akın, "Ama önümüzdeki dönemde düşük ve orta riskli illerde sınırlama 22.00 ya da 00.00'a doğru kaydırılabilir. Bununla ilgili ön çalışmalar var" dedi.

Akın, turuncu ve kırmızı illerde hafta içi akşam sokak kısıtlamasının 21.00'den itibaren devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Düşük ve orta riskli illerde önümüzdeki dönemde 21.00 değil belki 22.00 ya da 00.00'a doğru kaydırılabilir. Bununla ilgili ön çalışmalar var, takip etmek lazım. Virüs klasik bilgilere uymadığı için kısıtlamayı kaldırırsınız ya da gevşetirsiniz, olayın gidişine bakarsınız. Eğer artış varsa bunun nedenini bulmaya çalışırsınız ona göre önlem alırsınız. Bir bakıma virüs bizimle satranç oynuyor. Biz hamle yapıyoruz o da bir hamle yapıyor. Karşımıza çıkan mutasyonlar onun başka bir hamlesi oldu. Çok iyi ve iyi olan illerde gevşetilebilir. 21.00'den 22.00'a kaydırılabilir. Ama kaydırmak demek risk alıyorsunuz demektir. Aldığınız riski ölçmeniz ve takip etmeniz lazım. Eğer aldığınız risk gerçekten size zarar vermeye başlıyorsa, geriye tekrar dönersiniz" ifadelerini kullandı.

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