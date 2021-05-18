Kısıtlama saatinde kavga edip karakolluk oldular
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Kısıtlama saatinde kavga edip karakolluk oldular

İhlas Haber Ajansı / Akif Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlama saatinde kavga edip karakolluk oldular Grup içindeki kadın kameramanın üzerine yürüyüp çekim yapmasını engellemeye çalıştı Antalya'da akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki grup, cadde üzerinde önce tartıştı sonra kavga etti.

Kısıtlama saatinde kavga edip karakolluk oldular

Grup içindeki kadın kameramanın üzerine yürüyüp çekim yapmasını engellemeye çalıştı

ANTALYA - Antalya'da akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki grup, cadde üzerinde önce tartıştı sonra kavga etti. Grup içerisinde bulunan bir kadın ise görüntü almaya çalışan kameramanı engellemeye çalıştı

Olay, dün akşam kısıtlama saatlerinde Muratpaşa İlçesi Varlık Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gündüz saatlerinde aralarında tartışma yaşanan iki grup, akşam saatlerinde yine birbirlerini takip etmeye başladı. İki grup, cadde üzerinde buluşarak önce tartıştı ardından kavga etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin gelmesi ile taraflardan birisi olay yerinden uzaklaştı. Kalanlar ise aralarında tartışmaya devam etti.

Kısıtlama saatini ihlal ederek cadde üzerinde tartışmaya devam eden grup içerisinde bulunan bir kadın, görüntü almak isteyen gazetecinin çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Kameramanın üzerine yürüyüp " Bunu yapamaz, hakkı yok. Bu benim hakkım" diyen kadın polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken olay yerinde bir süre daha tartışan taraflar, ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Kısıtlama saatinde kavga edip karakolluk oldular
Kısıtlama saatinde kavga edip karakolluk oldular
Kısıtlama saatinde kavga edip karakolluk oldular
Kısıtlama saatinde kavga edip karakolluk oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akif Yılmaz

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