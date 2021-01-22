Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı

22.01.2021 19:09 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:22
Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı

SOKAĞA çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar Eminönü'ne akın etti.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Mısır Çarşısı'nda alışveriş yapanlar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hazırlık yaptı. Bazıları ise alışveriş için değil, gezmek için geldiğini belirtti. Eminönü esnafı ise, kalabalığın satışlara etki etmediğini söyleyerek, "Sadece kısıtlamaya saatler kala burası böyle oluyor. Bu da kuru kalabalık zaten" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Kısıtlama öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar buradaki dükkanlara geldi. Alışveriş dışında gezmek için gelen vatandaşlar da yoğun kalabalık oluşturdu. Bazı vatandaşlar çarşının kalabalık olduğunu belirtirken, bazıları ise bu kalabalıktan korkmadıklarını söyledi. Yoğunluk en çok kuruyemişçilerde görüldü. Kahve dükkanları önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşların yapılan tüm uyarılara ve yoğun kalabalığa rağmen maskesiz olduğu görüldü. Alışveriş dışında gezmek için gelen vatandaşlar da yoğun kalabalık oluşturdu.

)


Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı
Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı
Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı
Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı
Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Şener Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlama öncesi Mısır Çarşısı'nda adım atacak yer kalmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 19:22:07. #1.16#
title