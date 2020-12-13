Kısıtlama nedeniyle boş kalan sahilde iki Rus turistin deniz keyfi
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Kısıtlama nedeniyle boş kalan sahilde iki Rus turistin deniz keyfi

13.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:37
Kısıtlama nedeniyle boş kalan sahilde iki Rus turistin deniz keyfi

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ıssızlığa bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgalar arasında iki Rus turist deniz keyfi yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ıssızlığa bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgalar arasında iki Rus turist deniz keyfi yaptı.

Turizm kenti Antalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar yağışlı havanın da etkisiyle dışarı çıkmadı. Kentin simgelerinden dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise ıssız bir hal aldı. Oluşan dev dalgalar falezleri dövdü. Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü kentte sokağa çıkma kısıtlamasının dışında tutulan biri kadın üç turist sahile geldi. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte iki erkek turist denize girdi. Dev dalgalara aldırmayan iki Rus turist Akdeniz'in mavi sularında kulaç attı. Dalgalar arasında tehlikeye aldırmadan yüzen turistler, bir süre yüzdükten sonra sahilden ayrıldı. Bazı turistler de dev dalgaları fotoğrafladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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