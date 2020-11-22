Kısıtlama ihlali yaptı, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti: Kamerayı kapat, seni de onu da kırarım
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Kısıtlama ihlali yaptı, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti: Kamerayı kapat, seni de onu da kırarım

22.11.2020 01:44 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:10

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 vatandaş, ekipler tarafından durduruldu. Ekiplerin şahıslardan kimlik istediği sırada görüntü alan bir gazeteciye "Kamerayı kapat, onu da seni de kırarım, ben kimseyi tehdit etmem gereğini yaparım" diyen vatandaş ve diğer iki arkadaşı cezadan kaçamadı.

Trabzon Bulvarı İsmet Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda, sokağa çıkama kısıtlamasın ihlal eden 3 kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Polis, ihlali yapanlardan kimlik istedi, ancak şahıslar kimlik vermek istemedi.

"TEHDİT ETMEM GEREĞİNİ YAPARIM"

Yaşana olayı görüntülemek isteyen gazetecilere tehditlerde bulunan şahıslardan biri, "O kamerayı kapat bu camı da kırarım seni de kırarım. Ben kimseyi tehdit etmem gereğini yaparım" diye tehdit etti. Yaşanan karşılıklı konuşmalar sonrası polis ekipleri 3 şahsa sokağa çıkma ihlali nedeniyle 900'er lira, çevreyi rahatsız ettikleri için ise 197'şer olmak üzere toplamda 3 bin 291 lira cezai işlem uyguladı.

Kısıtlama ihlali yaptı, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti: Kamerayı kapat, seni de onu da kırarım

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Ayrıca şahıslardan E.A. (21) hakkında polislere görevi yaptırmamak ve direnme suçundan adli işlem başlatıldı. 3 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kısıtlama ihlali yaptı, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti: Kamerayı kapat, seni de onu da kırarım
Kısıtlama ihlali yaptı, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti: Kamerayı kapat, seni de onu da kırarım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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