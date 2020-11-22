Kısıtlama ihlali yaptı, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti: Kamerayı kapat, seni de onu da kırarım

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 vatandaş, ekipler tarafından durduruldu. Ekiplerin şahıslardan kimlik istediği sırada görüntü alan bir gazeteciye "Kamerayı kapat, onu da seni de kırarım, ben kimseyi tehdit etmem gereğini yaparım" diyen vatandaş ve diğer iki arkadaşı cezadan kaçamadı.