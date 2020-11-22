Kısıtlama ihlali yaptı, kendisini görüntüleyen gazeteciyi tehdit etti: Kamerayı kapat, seni de onu da kırarım
Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 vatandaş, ekipler tarafından durduruldu. Ekiplerin şahıslardan kimlik istediği sırada görüntü alan bir gazeteciye "Kamerayı kapat, onu da seni de kırarım, ben kimseyi tehdit etmem gereğini yaparım" diyen vatandaş ve diğer iki arkadaşı cezadan kaçamadı.
Trabzon Bulvarı İsmet Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda, sokağa çıkama kısıtlamasın ihlal eden 3 kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Polis, ihlali yapanlardan kimlik istedi, ancak şahıslar kimlik vermek istemedi.
"TEHDİT ETMEM GEREĞİNİ YAPARIM"
Yaşana olayı görüntülemek isteyen gazetecilere tehditlerde bulunan şahıslardan biri, "O kamerayı kapat bu camı da kırarım seni de kırarım. Ben kimseyi tehdit etmem gereğini yaparım" diye tehdit etti. Yaşanan karşılıklı konuşmalar sonrası polis ekipleri 3 şahsa sokağa çıkma ihlali nedeniyle 900'er lira, çevreyi rahatsız ettikleri için ise 197'şer olmak üzere toplamda 3 bin 291 lira cezai işlem uyguladı.
EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER
Ayrıca şahıslardan E.A. (21) hakkında polislere görevi yaptırmamak ve direnme suçundan adli işlem başlatıldı. 3 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı