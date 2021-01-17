Kısıtlama günlerinde Vefa grupları ihtiyaçları karşılıyor
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Kısıtlama günlerinde Vefa grupları ihtiyaçları karşılıyor

17.01.2021 13:56 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:05
Kısıtlama günlerinde Vefa grupları ihtiyaçları karşılıyor

VAN'ın Erciş ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

VAN'ın Erciş ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanları evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türkiye'de koronavirüsün ilk yayılım gösterdiği dönemde kurulan ve daha sonraki dönemde de çalışmalarını hafifleterek sürdüren Vefa Sosyal Destek Grupları, Erciş'te 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeyi sürdürüyor. Kaymakamlık bünyesinde kurulan ekip, belirlenen adreslerdeki vatandaşların evlerine giderek, ekmek ihtiyaçlarını kapılarında teslim ederek karşılıyor. Evinden çıkamayan vatandaşlar gelen ekiplere teşekkür ederken, yetkililer, sıkıntı günler giderilinceye kadar uygulamanın sürdürüleceğini söyledi.

Kısıtlama günlerinde Vefa grupları ihtiyaçları karşılıyor
Kısıtlama günlerinde Vefa grupları ihtiyaçları karşılıyor
Kısıtlama günlerinde Vefa grupları ihtiyaçları karşılıyor
Kısıtlama günlerinde Vefa grupları ihtiyaçları karşılıyor
Kısıtlama günlerinde Vefa grupları ihtiyaçları karşılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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