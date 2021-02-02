Kışın yemek için samanlıkta sakladığı karpuzlar çürüdü
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Kışın yemek için samanlıkta sakladığı karpuzlar çürüdü

02.02.2021 08:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 08:44
Kışın yemek için samanlıkta sakladığı karpuzlar çürüdü

KARS'ın Arpaçay ilçesinin Tomarlı köyünde yaşayan Yücer Güler, yazın samanların arasında saklayıp kışın yemek için beklettiği karpuzları çürüttü.

KARS'ın Arpaçay ilçesinin Tomarlı köyünde yaşayan Yücer Güler, yazın samanların arasında saklayıp kışın yemek için beklettiği karpuzları çürüttü. 

"Saman içinde karpuz bozulmaz sözü üzerine bir deneme yapan Yücer Güler pazardan satın aldığı 5 adet karpuzu saman yığının içine bıraktı. Sibirya soğuklarının yaşandığı ve bitki örtüsünün karla kaplı olduğu bugünlerde aile karpuz yemek isteyen Güler, sakladığı samanları çıkarmak üzere samanlığa gitti. Saman yığınının üzerindeki brandaları açarak dirgenlerle arama yapan Güler, yaklaşık 30 dakika süren çalışmada karpuzları buldu. Güler, gördüğü manzara karşısında hüsrana uğradı. Karpuzlardan geriye sadece çekirdeklerin kaldığını gören Güler, "Samanlıkta karpuzların bekletildiğini ve kışın tüketildiğini duymuştum. Bende samanlığa 5 tane Diyarbakır karpuzu bıraktım. Samanlığın kapısını açıp dirgen ve kürekle karpuzları aradık. Bulduğumuzda ise karpuzlar çürümüş geride sadece çekirdekleri kalmış. Kurduğumuz kışın karpuz yeme hayali olmadı" diye konuştu.

"Sakla samanı gelir zamanı atasözünün doğru bir söz olduğunu hatırlatan Güler, "Fakat samanda karpuz saklamak demek ki doğru değilmiş. Biz bunu öğrendik. Karpuzu zamanında taze taze yemek gerekiyor. Umduğumuzu bulamadık ama yine de denemiş olduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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