Kişilik ve Karakter İnşasında Öğretmenin Rolü Çalıştayı Mardin'de Gerçekleşti

MARDİN (Habermetre) - Genel Müdürlüğümüz ile Mardin Artuklu Üniversitesi ve Eğitime Destek Platformu iş birliği içerisinde Mardin'de 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde "Kişilik ve Karakter İnşasında Öğretmenin Rolü Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Mardin Valisi Mahmut DEMİRTAŞ yaptı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda imam hatip okulları ile ilgili bir sinevizyon gösterisi izlendi.

Çalıştayın açılış panelinde kişilik ve karakter eğitiminde öğretmenin rolü, beklentiler ve gelecek için bugünün sorumlulukları konusu ile Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar konuşmalarını gerçekleştirdi.

Panel sonrası, yazar ve aynı zamanda medeniyet tasavvuru okulu direktörü Yusuf Kaplan'ın "Gençlerin Gönlünü İlimle Kazanmak (MTO Örneği)" adlı konuşması ile çalıştay devam etti.

İki gün süren çalıştayda "Karakter Eğitimi Nedir, Ne Değildir? ", "Karakter Eğitiminde Okul İklimi" ve "Değişen Kültür Ortamında Karakter Gelişimi ve Gençlerle İletişim" adlı konularda atölye-grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Mardin ilindeki imam hatip okulu yöneticileri ve öğretmenleri, çeşitli okullarda görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile Genel Müdürlüğümüzden Daire Başkanı Dr. Yusuf Akbaş, personelden Hasan Özarslan, Betül Didar Akkuş ve Zeynep Olgun katılım sağladı.

İstanbul Değerler Eğitimi Merkezi'nden Veli Karataş, Hulusi Yiğit, Mustafa Yılmaz ve Ahmet Yasin Okudan, çalıştayın atölye-grup çalışmalarında uygulamalı sunumlar gerçekleştirdi. İmam hatip okulu yöneticileri ile istişare yapılarak çalıştay tamamlandı.

Ara tatil sonrası tekrar yüz yüze eğitim başlaması ile Mardin Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Furkan Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirildi.

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