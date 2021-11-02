1 Kasım 2021 Pazartesi günü Polis Akademisi tarafından Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gümrük Muhafaza personeline yönelik olarak düzenlenen "Kişi ve Araç Arama, Güvenli Müdahale ve Atış Eğitimi Kursu" açılış töreni gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu törene; Polis Akademisi Başkan Yardımcımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kolluk Hizmetleri Dairesi Başkanı Yusuf Engin ERENKUŞ, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol YAPRAK, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa YAYLA, PAEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DEMİRDEN ve kursiyerler katılım sağlamıştır.

2021 yılında 3 Dönem halinde planan eğitimin 1. Dönemi 01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Didim Uygulamalı Kamp Eğitim Merkezimizde 101 kursiyerin katılımıyla devam etmektedir.

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