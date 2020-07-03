Kısa saç modelleri nelerdir? Kısa saç modelleri nasıl popüler oldu? Kısa saç modelleri bakımı nasıl yapılır? Kısa saçın en çok yakıştığı ünlüler kimler? Geçmiştem günümüze saç modelleri nasıl değişti? Kısa saç modelleri nelerdir? Kısa saçlı ünlüler kimler?

1920 yıllarda popüler olması ile birlikte hiçbir zaman etkisini yitirmeyen kısa saç modelleri, rahat kullanımı ve kolay bakımı tercih edilmekte. Her yüz şekline göre farklı kesim modelleri olmakla bulunur. Yuvarlak yüz hatlarına daha çok kahküllü model, kemikli yüz hattına ise arka kısmı kısa ve önlere gidildikçe uzayan Victoria Beckham ile ünlülenana kısa saç modeli tercih edilmeli. Tuba Büyüküstün, Bergüzar Korel, Rihanna, Miley Cyrus, Bella Hadid gibi ünlülerin de tercihi kısa saç olmaktadır.

KISA SAÇ MODELLERİ NELERDİR?

Katlı Bob Kesim

Bu kesimde saça herhangi bir işlem uygulama yapmanagerek yok. Doğal ve dağınık bu kesimin olması gereken özelliğidir. Aralara katlar atılmış bu kesim modeli oldukça havalı durmaktadır.

Küt Kesim Kısa Saç modeli

Geçmişten günümüze popülaritesini asla yitirmeyen bu saç modeli, çoğu yüz hattına yakışmaktadır. Yuvarlak, köşeli ve sivri yüz hatlarında biel güzel görüntü oluşturmaktadır. İstere yandan ayırır ister ortadan ayrılarak kullanılabilir. Yuvarlak yüz hattına sahip kişiler yandan kullanmalıdır.

Arka Kısa Saç Modeli

Victoria Beckham ile üne kavuşan bu saç modeli, ister fönlü, ister bukleli kullanın harika duracaktır.

Perçemli Kısa Saç Modeli

Kısa saçınıza biraz dalga vermek isterseniz bu model tam sizin için. Yanlara doğru perçem kesim saçınıza hava katacaktır.

Kahküllü Kısa Saç Modeli

Herkese yakışmayan fakat yakıştığı kişileri ayrı bir havaya sokan bu kesim, ünlüler tarafından sıkça tercih ediliyor. Taylor Swift, Aslı Enver, Jennifer Lopez gibi ünlülerin vazgeçilmez kesim tarzıdır.

KISA SAÇ NASIL POPÜLER OLDU?

Eski yıllarda bele kadar uzun,fönlü saçla tercih ediliyordu. Tarih boyunca uzun saçlar kadınların en önemli aksesuarları olmuştur. Artık bu durum rafa kalktı. Kadın özgüvenle saçlarını kısa kestirebilir. 1915 yıllarında bob saç modelinin popüler olması ile birlikte kadınlar saçlarını kısa kestirmeye başladı. 1920 yıllarda isyankar kadın saç modeli olarak bilinen kısa tamamen popüler olmuştu.Clara Bow ve Louise Brooks bu konuda öncü oldu. Madonna'nın kısa saçlı hali çoğu kadın için örnek oldu. Günümüzde Rihanna, Tuba Büyüküstün, Bergüzar Korel, Lucy Hale, Bella Hadid ve Hailey Baldwin gibi popüler isimlerin kısa saç modelleri bu etkinin hala devam etmesini sağladı.

KISA SAÇ MODELLERİ BAKIMI NASIL YAPILIR?

Kısa saç özellikle yaz aylarında sıkça tercih ediliyor. Bakımı kolay saç modellerinin tercih edilmesinin nedeni arasında kolay şekillenmesi alır. Saç uçlarının kırık olması birçok kadının korkulu rüyasıdır. Kısa saçlarda kırık saç uçları daha zor olacaktır. Kısa saçın en önemli noktası kolay yağlanmasıdır. Bunun için saça uygun şampuan ve nemlendirici krem seçmelisiniz. Yaz aylarında güneşten, denizden ve havuzdan yıpranmaması için bakım kremleri ihmal edilmemeli.

KISA SAÇIN EN ÇOK YAKIŞTIĞI ÜNLÜLER KİMLER?

Tuba Büyüküstün

Upuzun saçlarını hiç düşünmeden kısacık kestiren Büyüküstün, yüz hatları ile birlikte yeşil gözleri ortaya çıktı. Kısa saçın yakıştığı ünlüler arasında yer almaktadır.

Rihanna

Rihanna marjinal tarzını saçlarınada yansıttı. Rengarenk boyadığı saçlarının bir bölümünü tamamen kazıttı. Diğer tarafı uzun olan saçını her gördüğümüzde farklı bir renge boyatan ünlü isim, bu modelin öncülerinden oldu.

Selena Gomez

Beline kadar uzanan saçları ile tanıdığımız Selena Gomez, birçok saç modelini denedi. Son yıllarda kısa saçların popüler olmasıyla beraber saçlarımnı omuz hizasında düz kestirmiştir.

Lucy Hale

Pretty Little Liars dizisinin yıldız oyuncusu Hale, uzun saçlarını kestirdikten sonra bi daha saçlarını uzatmadı. Son yıllarda hep kısa saç ile gördüğümüz oyuncuya bu saç modeli yüz hatlarından dolayı oldukça yakılmaktadır.

Bergüzar Korel

Uzun yıllardır upuzun saçları ile tanıdığımız Bergüzar Korel, bir anda saçlarını kısacık kestirdiğinde hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Uzun saçın yakıştığı oyuncuya kısa saç ayrı bir hava vermişti.

Birce Akalay

Yer gök aşk dizisinde uzun saçları ile izlediğimiz oyuncu, kısa saçın popüler olduğu dönemde kısa saç kestiren ünlüler arasına girdi.

Emma Watson

Emma Watson, Harry Potter serisi bitiminde saçlarını kısa kestirip herkesi şaşırtmıştı. İlk başlarda hayranlığı bu haline alışamasada kısa saçın oyuncuya daha çok yakıştığı gerçektir.

Charlize Theron

Kısa saçın belkide en çok yakıştığı kişidir. Uzun yıllardır kendisi ile özdeşleşen kısa saçlarını9 bazen omuz hizasında bazen daha kısa kestiren oyuncu, kısa saçtan vazgeçemiyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAÇ MODELLERİ NASIL DEĞİŞTİ?

1920'lerde saç modelleri

Bu yıllar saç devrimi olarak söylenebilir. Kadınların erkeklere baş kaldırdığı,kısa saçlı olunca "erkek gibi" lafından korkmadıkları yıllar. Kadınlar en önemli aksesuar olarak görülen uzun saçlarını kestiler. Cesur kadınların saçları, makyajları hatta giyimleri bile değişti. Kadınlar kısa saçlarına bandana, fular gibi aksesuralar ile şekillendirdi.

1930'larda saç modelleri

Hollywood starları bu yıllara öncü olmuştur. Çoğu kadın onların saç modellerini taklit etmeye başladı. Feminen görünen dalgalı saçlar 1930'lu yıllarda popülerdi.

1940'larda saç modelleri

Dönemde yaşanan savaşlardan dolayı, iri ve yuvarlak dalgalar revaçtaydı. Büyük tel tokalar saç şekillenmesinde en büyük yardımcıdır.

1950'lerde saç modelleri

Savaşların bitmesiyle kadınlar saç modellerinde değişikliğe gitti. Saç spreyleri, bigudi gibi saç ürünleri kullanılmaya başlandı. Bu yıllarda uzun saçlarda at kuyruğu ve örgü modelleri sıkça tercih ediliyordu.

1960'lı yıllarda saç modelleri

Bu yıllar kabarık, bombeli saçların yaygın olduğu yıllardır.

1970'li yıllarda saç modelleri

Doğallığın ön planda olduğu bu yıllarda spreyler rafa kalktı. Saçı kendi haline bırakılır herhangi bir şekil verilmezdi. Twiggy'inin saç modelelri tercih edilenlere arasındaydı.

1980'li yıllarda saç modelleri

Renkli, kabarık ve büyük tokaların kullanıldığı bu yıllarda turuncu, mavi ve pembe saçlar görmek mümkündür.

1990'lı yıllarda saç modelleri

90'lı yıllarda popüler dizi friends'in oyuncuları saç modellerinin belirlenmesinde etkili olmuştur. Omuz hizasında düz saçlar yaygın olarak kullanılırdı.

2000'li yıllarda saç modelleri

Rihanna marjinal tarzda kestirdiği saçları ile genç kesimi kendine hayran bıraktı.Miley Cyrus'un kısacık saçları cesaretin göstergesiydi.