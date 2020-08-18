Kısa filmleri uzun lafın kısası'nda keşfedin
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Kısa filmleri uzun lafın kısası'nda keşfedin

12-18 Ekim tarihleri arasında buluşmaya hazırlanan Engelsiz Filmler Festivali, sekizinci yılında da Türkiye'den nitelikli kısa filmlere yer verdiği "Uzun Lafın Kısası" seçkisini sinemaseverlerle buluşturacak.

Kısa filmleri uzun lafın kısası'nda keşfedin
18.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:14

Bu yıl ilk kez bir tema ile gerçekleşen Festival, Normali Ararken temasıyla programındaki filmlerle pandeminin hayatımız üzerindeki etkilerinin izini sürmeye hazırlanırken, Engelsiz Filmler Festivali'nin sevilen bölümlerden biri olan "Uzun Lafın Kısası" seçkisinde ise bu yıl 10 kısa film yer alacak.

Seçkide; Ceylan Özgün Özçelik'in korku ve dram türlerini harmanlayan bir kısa film ile başlayıp, fantastik ve kara komedi türlerini harmanlayacak bir uzun metrajlı ile bitecek yeni üçlemesinin ilk parçası olan 13+, Gürkan Gürler'in psikolojik sorunları ve ilaç etkilerini gerçeküstü bir dünya içindesoyut deneysel animasyon teknikleriyle görselleştiren kısa animasyonu Açlık, Engin Erden'in sıcak bir yaz günü sahildeki 8 ve 9 yaşlarındaki iki arkadaşın hikayesini anlattığı Ahtapot, Dila Bulut'un erkeklerin dünyasına uyum sağlamaya çalışan bir kadına odaklandığı Aries, Doğuş Minsin'in yaşadıklarından sonra bir kırılma noktasına gelen Aytuğ karakterinin hikâyesini anlattığı Ayrık Otu, Hasan Serin'in Bingöl'de bir köyde yaşayan Esma ve Serpil isimli iki küçük kızı merkeze aldığı Hello Afrika, Sezen Kayhan'ın tarihi bir dizinin setinin sanat bölümünü tek başına idare etmek zorunda kalan Cansu'nun yaşadıklarını anlattığı İmparatorlukta Zor Bir Gün, Enis Manaz'ın komşusunun televizyonunda gördüğü kelebekler ile hayatını tamamen değişen Abdurrahim'in yaşadıklarına odaklanan Kelebek Adam, Nihan Belgin'in salgın boyunca vaktini evde geçirmek zorunda olan genç bir kadının varoluş sancılarına yer verdiği Kendini Yalnızca Kendinde Yok Et ve Ahmet Toğa'nın büyük bir merkeze taşınma arifesinde olan şirketin eski santralinde çalışan Selamet'in tüm gününü tanımadığı insanların telefon konuşmalarını dinleyerek geçirmesini anlatan Kulak Misafiri filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

"Uzun Lafın Kısası" seçkisinin gösterimleri; çevrim içi bir platformda gerçekleştirilecek ve tüm Türkiye'den takip edilebilecek. Film gösterimleri orijinal ses seçeneğiyle birlikte, göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar için ayrıntılı altyazı seçenekleri ile de takip edilebilecek.

Kaynak: Bültenler

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