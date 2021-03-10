Kısa çalışma uzatıldı mı? Kçö uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişinin faydalandığı Ocak ayına ait Kısa Çalışma Ödeneği'nin, ne zaman hesaplara yatacağını araştıran vatandaşların ödemeleri 5 şubatta yapıldı. Kısa çalışma uzatıldı mı? Kçö uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği şubat ayı verilme tarihi araştıran vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre 5 şubat cuma günü hesaplara yattığını duyurdu. Geçtiğimiz yıl 26 Mart tarihinden bu yana verilen bu ödenek hangi tarihe kadar devam edecek merak ediliyor. Kısa çalışma uzatıldı mı? Kçö uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA UZATILDI MI? KÇÖ UZATILDI MI?

Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği her ay düzenli olarak veriliyor. İşsizlik maaşı ödemesi ile aynı güne denk getirilen Kısa Çalışma Ödeneği genelde her ayın ilk haftası ve 5'inde veriliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada IBAN bilgisi olmayan ya da eksik bilgisi bulunan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacağı paylaşılıyor. Bu nedenle şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi için yine 5 şubatta verilmesi öngörülüyordu. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin 5 Şubat'ta verilmesi kararlaştırıldı. Mart ayında da yine aynı tarihte verilmesi bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı.

İşten çıkarma yasağı 17 Mart'a kadar uzatılırken kısa çalışma ödeneği yani nakdi ücret desteği ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte Mart'a kadar uzatıldı.