Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Geçtiğimiz seneden bu yana vatandaşlara ödenmekte olan Kısa Çalışma Ödeneği için son tarih geldi. Haziran ayında son bulacağı duyurulan kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? diye merak edilmektedir. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ uzatıldı mı, ne zaman yatacak ve ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgını sürecinde işi, işçiyi ve işvereni korumak amacıyla şartlar esnetilerek Mart 2020'den bu yana uygulanan kısa çalışma ödeneği ödemeleri sona eriyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Haziran'da bitecek olan ödemelerle ilgili olarak araştırmalar hız kazandı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ uzatıldı mı, ne zaman yatacak ve ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? İşte detaylar haberimizde…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZAYACAK MI?

KOVID-19 salgını sürecinde işi, işçiyi ve işvereni korumak amacıyla şartlar esnetilerek Mart 2020'den beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre yarın itibarıyla sona erecek. İş dünyası kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebinde bulunuyor. Yeni karar alınmaması durumunda ödenekten faydalananlara temmuzda son kez ödeme yapılacak. 30 Haziran'da fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici onuncu madde hükümleri ortadan kalkıyor. Yeni bir uzatma kararı alınmaz ise, bu tarihten sonra artık normal düzene geçiliyor. Kısa çalışma ödeneği de biteceğinden işçilerin primleri 30 gün üzerinden yatırılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, HAZİRAN AYI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Koronavirüs sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlara kısa çalışma ödeneği verilmeye devam ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığını duyurdu.

31 Mart'ta son bulan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin son tarihi 30 Haziran 2021 olarak belirlendi.