Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ 2021 ne zaman bitiyor? KÇÖ uzatıldı mı?

Binlerce çalışanı ve işvereni ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği(KÇÖ) son ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan çalışanlar, belirlenen son tarihi merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ 2021 ne zaman bitiyor? KÇÖ uzatıldı mı?

Binlerce çalışanı ve işvereni ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği(KÇÖ) son ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanan çalışanlar, belirlenen son tarihi merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ 2021 ne zaman bitiyor? KÇÖ uzatıldı mı? İşte detaylar haberimizde…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Sigortalı çalışanın son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ı olan günlük kısa çalışma ödeneği ödemeleri bir süre daha devam edecek. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirleniyor.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" veya "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler" olarak bildirilir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.